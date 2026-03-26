ओपनिंग वीकेंड में ही हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी

बॉक्स ऑफिस मोजो के डेटा के मुताबिक, ये फिल्म 1300 करोड़ की कमाई करके इस साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई है. इस साल की टॉप फिल्मों की बात करें तो- पेगासस 3 – 599.3 मिलियन डॉलर, हॉपर्स – 242.4 मिलियन डॉलर, वुथरिंग हाइट्स – 234.4 मिलियन डॉलर, स्क्रीम 7 – 193.8 मिलियन डॉलर, गोट – 174.4 मिलियन डॉलर, स्केयर आउट – 160.0 मिलियन डॉलर, बूनी बियर्स: द हिडन प्रोटेक्टर – 139.3 मिलियन डॉलर, ब्लेड्स ऑफ द गार्डियंस – 168.5 मिलियन डॉलर, प्रोजेक्ट हेल मैरी – 140.9 मिलियन डॉलर है