क्या रजिस्ट्रेशन पेपर होने के बाद भी छिन सकता है मालिकाना हक?

अक्सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सारे प्रोसेस को पार करके पूरी कीमत देकर फ्लैट खरीदा है. उनके पास फ्लैट की बुकिंग रसीद से लेकर रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं, तो उन्हें 99 साल बाद बेदखल कैसे किया जा सकता है? असल में इस सिस्टम को समझने की जरूरत है. लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप उस प्रॉपर्टी को एक निश्चित अवधि के लिए खरीदते हैं. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के पेपर्स होने से आपको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है, लेकिन 99 साल बाद प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ सकती है. प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मूल मालिक के पास ही रहता है.