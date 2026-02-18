घर खरीदने में कर दी चूक तो जिंदगी भर पड़ेगा पछताना
हर किसी का सपना अपनी जिदंगी में खुद का घर बनाने या खरीदने का होता है. प्लॉट और मकान खरीदने के नाम पर हम कमाई से पाई-पाई जोड़ते हैं. गहने गिरवी रख देते हैं. बैंक से लोन तक लेना पड़ जाता है. कुल मिलाकर हम घर बनाने में लाखों और करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं. फिर एक दिन आपको पता चलता है कि आपने जिस प्लॉट को पाने के लिए भारी भरकम रकम खर्च की है, उसके आप मालिक है ही नहीं, बल्कि सिर्फ किरायेदार हैं. यकीनन आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है. ये कोई धोखा नहीं है. ये पूरी तरह से कानूनी है.