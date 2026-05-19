लंबे समय तक भरा रहता है पेट-

बार-बार भूख लगना भी प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकता है. वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है, यहीं वजह है कि प्रोटीन से भरपूर भोजन खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती, लेकिन, जब शरीर में इसकी कमी होती है, तो बार-बार कुछ खाने की इच्छा होने लगती है, खासकर मीठा या जंक फूड खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है, ऐसे में अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है. प्रोटीन की जब शरीर में कमी होने लगती है, तो मसल्स धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं. इसका असर शरीर में दर्द, अकड़न और कमजोरी के रूप में दिखाई देता है. कई लोगों को सीढ़ियां चढ़ने, ज्यादा देर खड़े रहने या हल्का सामान उठाने में भी परेशानी महसूस होने लगती है, लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहने पर मसल्स का आकार भी कम होने लगता है और शरीर की ताकत घट सकती है