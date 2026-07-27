सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों की चिंता

PCS, UPSC, SSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में ये डर ज्यादा देखा गया. उनका मानना है कि भविष्य में चरित्र सत्यापन या पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान प्रदर्शन से जुड़ा रिकॉर्ड सामने आ सकता है. कई छात्र कहते हैं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन किसी गलत पहचान या झूठे आरोप से बचना भी चाहते हैं. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार हर FIR का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं है, फिर भी सरकारी प्रक्रियाओं में अतिरिक्त जांच हो सकती है. यही वजह है कि कुछ छात्र प्रदर्शन में शामिल होने के बावजूद सोशल मीडिया पोस्ट, लोकेशन शेयरिंग और खुली पहचान से बचते हैं. उनके लिए ये केवल वर्तमान आंदोलन नहीं, बल्कि आने वाले दस-पंद्रह वर्षों के करियर का सवाल बन जाता है.