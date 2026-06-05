कंपनी PF का पैसा जमा कर रही है या नहीं कैसे करेंगे पता?

आपकी कंपनी आपके PF खाते में पैसे जमा कर रही है या नहीं... यह पता करने के लिए आप ऑनलाइन अपने PF खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले EPFO Member passbook के ऑफिशियल पोर्टल https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/login पर जाना होगा.यहां आपको अपना UAN नंब और पासवर्ड दर्ज करना होगा. इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. फिर साइन इन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपके सारे PF अकाउंट ओपन हो जाएंगे जिस भी अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं. उसे सिलेक्ट कर लें. उस पर क्लिक करते ही उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी. आपको पता चल जाएगा कब कितना कंट्रीब्यूशन किया गया.