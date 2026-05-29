उड़द की दाल-

उड़द की दाल को पोषण के मामले में काफी ताकतवर माना जाता है. इसमें प्रोटीन के साथ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. उड़द दाल शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है. इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. वजन नियंत्रित करने वाले लोग भी इसे अपने भोजन में शामिल करते हैं. उड़द दाल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक माने जाते हैं. इसके अलावा, इसमें पाए जाने वाले बी-विटामिन शरीर को एनर्जी देने में मदद करते हैं.