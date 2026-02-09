क्या है यूरोप की योजना

अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, नई बैरक और निगरानी केंद्र इस द्वीप पर जमा हो रहे हैं, क्योंकि यूरोप पर रूसी हमले का डर हर दिन बढ़ रहा है. विशेषज्ञों ने बताया कि स्टॉकहोम के लिए द्वीप पर सैन्य तैयारी के दो मुख्य फोकस हैं. पहला है पुतिन को इस क्षेत्र पर हमला करने से रोकना ताकि वह इसे यूरोप पर हमला करने के लिए लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल न कर सके और साथ ही नौसैनिक आपूर्ति लाइनों को काट न सके. दूसरा है बाल्टिक सागर में पुतनि की गतिविधियों पर नज़र रखना, जो उसके ग्रे-जोन युद्ध अभियान का हिस्सा है. स्वीडिश सशस्त्र बल अब 2027 तक वहां कम से कम 4,000 सैनिकों को तैनात करने का लक्ष्य बना रहे हैं.