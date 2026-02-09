क्या कहते हैं विशेषज्ञ
स्वीडन की रक्षा अनुसंधान एजेंसी के एक प्रमुख विशेषज्ञ निकलास ग्रानहोम ने बताया, अगर आप गोटलैंड को नियंत्रित कर सकते हैं और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और जहाज-रोधी मिसाइलें तैनात कर सकते हैं, तो इन प्रणालियों की रेंज और सटीकता के कारण आप पूरे उत्तरी बाल्टिक सागर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेंगे. पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी बेन हॉजेस ने कहा, अगर रूस इस द्वीप पर कब्ज़ा कर लेता है, तो इससे बाल्टिक सागर में शक्ति संतुलन में काफी बदलाव आएगा. रूस को डेनिश जलडमरूमध्य से आने-जाने वाले सभी शिपिंग को बाधित करने की शक्ति मिल जाएगी. (photo credit AI, for representation only)