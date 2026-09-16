राधा रानी के 8 दिव्य नाम, हर नाम का अलग धार्मिक महत्व

राधा रानी का नाम लेते ही मन में प्रेम, भक्ति और श्रीकृष्ण की आराध्या का दिव्य स्वरूप उभरता है. ब्रज की भक्ति परंपरा में राधा जी के अनेक नामों का वर्णन मिलता है. हर नाम उनके किसी विशेष स्वरूप, गुण या श्रीकृष्ण के साथ उनके संबंध को दर्शाता है. राधाष्टमी के अवसर पर अगर आप राधा रानी की आराधना कर रहे हैं तो उनके इन 8 नामों का जाप विशेष भाव से कर सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हर नाम का स्मरण अलग शुभ फल से जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं राधा रानी के इन दिव्य नामों और उनसे जुड़े फल के बारे में.