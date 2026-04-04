क्यों सुर्खियों में राघव चड्डा

Raghav Chaddha Delhi Home: आप पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्डा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. राघव, को डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो उन्हें कमप्रोमाइज्ड नेता तक कह दिया है. उनपर आरोप है कि वो विपक्ष पर सवाल उठाने की बजाय सॉफ्ट पब्लिक रिलेशन के मुद्दे उठा रहे हैं. भगवंत मान ने कहा कि वेस्ट बंगाल में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाने पर बात न करते हुए राघव ने महंगे समोसे और जल्द डिलीवरी के मुद्दे उठाए. इस गर्माए मुद्दे के बीच आज बात करते हैं राधव चड्डा के दिल्ली वाले घर के बारे में.