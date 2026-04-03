परिणीति चोपड़ा vs राघव चड्ढा

आप सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा में जनहित मुद्दे उठाकर चर्चा में बने रहते हैं. फिर वो 10 मिनट बाउंड वाली ऑनलाइन ऑर्डर की समस्या हो या फिर पैटरनिटी लीव पर जोर देने की बात. राघव चड्ढा अपनी बात को इतने जोरदार और पुख्ता तरीके से रखते हैं कि सामने वाले के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता. हाल ही में राघव को राज्यसभा के आप के उपनेता के पद से हटा दिया गया. पिछले कुछ वक्त से राधव चड्डा भी 'आप' के किसी कार्यक्रम में एक्टिव नहीं दिख रहे थे. रिपोर्ट्स की माने तो राधव, राज्यसभा में नीतियों के मुताबिक मुद्दे नहीं बल्कि ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे तो व्यक्तिगत थे. फिर ऐसी धारणा बनी कि वो पार्टी लाइन से दूर जा रहे हैं. राघव चड्ढा जहां राजनेता हैं वहीं उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं. इसी बीच जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है, किसी नेटवर्थ ज्यादा है.