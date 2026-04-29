पान मसाले का दाम बढ़ेगा

सिगरेट के दाम बढ़ चुके हैं. जिसके बाद लगातार अटकलें लगाए जा रहे हैं कि सरकार पान मसाला के भी दाम बढ़ा सकती है. सरकार पान-मसाला के दाम तो नहीं बढ़ा रही, लेकिन उनके पैकेजिंग मेटेरियल को बदलने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है.