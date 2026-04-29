Ragnigandha Kamla Pasand Pan Masala Price Icreases After Fssai Plastic Ban Packaging Rules 8396348
सिगरेट के बाद अब 'पान मसाले' पर सरकार की नजर, क्या रजनीगंधा-कमला पसंद के बढ़ सकते हैं दाम? जानें पूरी बात यहां
FSSAI Pan Masala Plastic Packaging Ban Rules: फूड सेफ्टी रेगुलेटरी बॉडी FSSAI अब पान मसाले की प्लास्टिक पैकेजिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी में है. नए रेगुलेटरी नियमों के अनुसार, पान मसाले की पैकेजिंग को इनवारमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए अब कागज और सेल्युलोज जैसे इको-फ्रेंडली सामानों पर जोर दिया जा रहा है.