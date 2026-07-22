1/7 धरने के बाद राहुल गांधी के तीखे सवाल NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में खामियों के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन दिल्ली से निकलकर बाकी राज्यों में फैलने लगा है. सोमवार(20 जुलाई) को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से संसद मार्च निकाल रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया था. इसके विरोध में मंगलवार (21 जुलाई) को राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने लोक कल्याण मार्ग स्थित PM हाउस के पास धरना प्रदर्शन किया. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में भी लिए गए. देर रात सभी को छोड़ा गया. अब राहुल गांधी ने बताया है कि हिरासत में लिए जाने के दौरान उनके साथ पुलिस ने क्या किया था?