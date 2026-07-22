एक जूता पहने निकले थे राहुल गांधी

PM हाउस के पास धरना देने के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी को उनके हाथ-पैर पकड़कर हिरासत में लिया था. इस दौरान कुछ तस्वीरों में राहुल गांधी की नाक में चोट के निशान देखे गए. उनके एक पैर से जूता भी निकल गया था. राहुल पुलिस की वैन से एक जूता पहने ही बाहर निकलते देखे गए. चोट को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, मैं इन सब का आदी हूं. मेरा काम देश के लोगों की इच्छा को एक्सप्रेस करने का है. विपक्ष के नेता के तौर पर ये बहुत ही छोटी कीमत है. मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि गर्व की बात है. धरने के दौरान दो पंच लगे वह बड़ी बात नहीं है.