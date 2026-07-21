1/10 कांग्रेस का जोरदार हंगामा NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है. दूसरी ओर, मंगलवार (21 जुलाई 2026) को कांग्रेस ने भी लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास से करीब 100 मीटर दूर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेसी नेता धरने में शामिल हुए. उनकी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए. पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया. सपा सांसद अखिलेश यादव भी हिरासत में लिए गए हैं. इस दौरान राहुल गांधी के हाथ सांकेतिक तौर पर बंधे हुए थे. उनकी नाक के लेफ्ट साइड में कुछ चोट के निशान भी दिखे हैं.