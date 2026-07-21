नाक पर कैसे लगी चोट?

दोपहर 3 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई नेता पैदल पैदल लोक कल्याण मार्ग के करीब पहुंचे. वहां NEET पेपर लीक के खिलाफ CJP के प्रोटेस्ट और छात्रों पर लाठीचार्ज के सपोर्ट में धरने पर बैठ गए. कांग्रेसियों ने PM मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. पीएम आवास के पास से हटाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन पहुंचे थे. इसके कुछ देर बाद पुलिस राहुल गांधी को हटाने पहुंच गई. पुलिस ने पहले राहुल गांधी को साथ चलने को कहा. इनकार करने पर उन्हें हाथ और पैरों से पकड़ा गया. इस दौरान एक बार राहुल जमीन पर गिरे भी थे. तस्वीरों में उनकी नाक पर चोट का निशान भी दिख रहा है.