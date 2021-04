1 / 16

Rahul Vaidya Girlfriend Disha Parmar Beautiful instagram pics in saree suit and lehenga के प्यार के बारे में हर कोई जानता है. वह अपनी गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस दिशा परमार बेइंतहा प्यार करते हैं. राहुल और दिशा खुल्म खुल्ला अपने प्यार का इजहार करते हैं. दो दिन पहले एक्ट्रेस Disha Patani की एक बिकिनी तस्वीर को लेकर राहुल खूब चर्चा में रहे. राहुल ने दिशा पटानी की उस बेहद हॉट और बोल्ड तस्वीर पर अपने कॉमेंट में लिखा दिशा नाम में ही कुछ खास बात है. इस कॉमेंट के साथ उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी टैग किया. इसके बाद उनके इस कॉमेंट पर उनके फैन्स ने खूब कॉमेंट किया. वैसे वाकइ दिशा नाम में ही कुछ खास बात है. क्योंकि राहुल की दिशा भी किसी से कम नहीं हैं. राहुल ने अपने कॉमेंट से दिशा पटानी के साथसाथ दिशा परमार को भी कंप्लीमेंट दे दिया. एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ राहुल वैद्य Bigg Boss14 के first runner up थे. बिग बॉस के घर में ही उन्होंने दिशा परमार को शादी के लिए परपोज किया था.