राजकपूर और शुक्रवार का डर

राजकपूर की फिल्में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद की जाती थीं. करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाला इस शो मैन का हर शुक्रवार एक ऐसे डर से गुजरता था जिसकी वजह से उनकी रात बिस्तर पर करवट लेते हुए गुज़रती थी. जानते हैं ऐसा क्यों था? दरअसल, शुक्रवार का दिन हर फिल्ममेकर के लिए खास होता है. क्योंकि इसी दिन उसकी फिल्म का भाग्य तय होता है. लेकिन Raj Kapoor के दौर में यह दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था. क्योंकि एक फिल्म यूं ही नहीं बनती, उसे बनाने में सालों की मेहनत, करोड़ों का इनवेस्टमेंट और सैकड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी होती है. 2 जून की राज कपूर की पुण्यतिथि पर जानते हैं कुछ खास बातें.