1 / 8

Raj Kundra’s ex wife kavita caught red handed in brother in laws bedबॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी Shilpa Shetty के पति राज कुंद्रा की ये दूसरी शादी है. कुछ वक्त पहले राज का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें कहा जा कहा था कि राज ने अपनी पहली पत्नी कविता को प्रेग्नेंसी में ही छोड़ दिया था. जिसके बाद एक इंटरव्यू में राज कुंद्रा ने लंबी चौड़ी सफाई दी थी.