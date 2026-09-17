पहले सुपरस्टार कहलाए राजेश

बॉलीवुड में अभिनेताओं के असफलता और सफलता से निपटने के दो अलग-अलग उदाहरण अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना हैं. अपने करियर की शुरुआत में कई मुश्किलों और फ्लॉप फिल्मों का सामना करने के बावजूद, अमिताभ बच्चन 1973 में 'ज़ंजीर' फिल्म से मिली बड़ी सफलता मिली और उथल-पुथल के बाद भी वो सिनेमा जगत में 83 साल में भी टिके हैं, वहीं राजेश खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से की थी, लेकिन बाद में वे भारत के पहले बड़े सुपरस्टार बन गए. हालांकि अपने कामों की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी.