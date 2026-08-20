नौकरी छोड़कर राजनीति में आए

राजीव गांधी का विमान उड़ाने वाला करियर करीब एक दशक से ज्यादा चला. लोकसभा सचिवालय के अनुसार, वह 1968 में इंडियन एयरलाइंस में प्रशिक्षु के तौर पर शामिल हुए थे. उनके छोटे भाई संजय गांधी की जून 1980 में विमान दुर्घटना में मौत के बाद परिवार और राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं. इसके बाद राजीव गांधी पर राजनीति में आने का दबाव बढ़ा और उन्होंने अपनी पसंद का पायलट करियर छोड़ दिया. 1981 में उन्होंने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इसके कुछ ही वर्षों बाद, 1984 में वह भारत के प्रधानमंत्री बने. इस तरह एक एयरलाइन पायलट से देश के प्रधानमंत्री तक उनका सफर पूरा हुआ. (Photos: Social Media)