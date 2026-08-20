पायलट थे राजीव गांधी
भारत के प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले राजीव गांधी की पहचान एक पेशेवर पायलट के तौर पर थी. भारत लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब में प्रशिक्षण लिया और कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया. इसके बाद वह इंडियन एयरलाइंस से जुड़े, जो उस समय देश की घरेलू विमान सेवा थी. लोकसभा सचिवालय के रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने दिसंबर 1967 में हैदराबाद में इंडियन एयरलाइंस के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और 5 मई 1968 को बतौर ट्रेनी इंडियन एयरलाइंस से जुड़े. यानी उनका पायलट करियर किसी औपचारिक शौक तक सीमित नहीं था, बल्कि वह बाकायदा एयरलाइन की नौकरी करते थे.