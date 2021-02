1 / 10

rajiv kapoor Last Rites today in the evening ranbir kareena karishma neetu kapoor and other Bollywood celebrities reached to pay their last respect see pics ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के भाई राजीव कपूर का आज निधन हो गया. रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणधीर कपूर के आखिरी दर्शन के लिए अस्पताल पहुंचे और फिर वहां से उनका पार्थिव शरीर घर ले आए हैं. आज शाम में ही चेम्बूर स्थित शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा. बता दें, सुबह हार्ट अटैक पड़ने के बाद रणधीर कपूर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए थे जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. राजीव कपूर, राजकपूर के सबसे छोटे बेटे थे जिन्हें घरवाले चिम्पू के नाम से भी बुलाते थे. ऋषि कपूर के बाद अब राजीव का जाना कपूर खानदान के लिए बड़ा झटका है. राजीव कपूर ने अपने करियर में राम तेरी गंगा मैली , प्रेमग्रंथ , आसमान , लवर बाय, एक जान हैं हम , हम तो चले परदेस जैसी फिल्मों में काम किया था.