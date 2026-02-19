जेल से रिहा होने के बाद क्या कर रहे हैं राजपाल यादव

तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद एक्टर राजपाल यादव अपने पैतृक गांव शाहजहांपुर पहुंच कर भाई के घर में शादी एन्जॉय करते दिखे. जेल से निकलने के बाद उन्होंने फैंस और सेलेब्स का इतना प्यार देने और मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया. हालांकि जेल से निकलने के बाद राजपाल ने जेल और सुधार ग्रहों के बारे में बात की. अभिनेता ने कहा कि इनमें अलग स्मोकिंग ज़ोन बनाए जाने चाहिए. वो स्मोकिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर बिकती है तो फिर अलग स्मोकिंग ज़ोन बनाने में हर्ज क्या है?