राज्य सभा सांसद को मिलती है किनती सैलरी!

राज्य सभा का सदस्य रहते हुए इन सांसदों को सैलरी के तौर पर 1.24 लाख रुपये प्रति महीना वेतन मिलता है. इसके अलावा सांसदों को 2500 रुपये दैनिक भत्ता मिलताहै. वहीं, जब संसद का सत्र चल रहा होता है, तब सांसदों के दैनिक भत्ते के रूप में 2000 रुपये भी दिए जाते हैं. उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये, कार्यालय भत्ते के रूप में 60,000 रुपये भी मिलता है. इसके साथ-साथ उन्हें फ्री यात्रा, 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4000 किलो लीटर मुफ्त पानी की भी सुविधा मिलती है.