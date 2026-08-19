रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण

सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है. भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक माने जाने वाले इस पर्व का इंतजार लोग पूरे साल बेसब्री से करते हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा. खगोलीय दृष्टिकोण से यह दिन बहुत ही खास होने वाला है. क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, हालांकि, यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और भारत में नहीं दिखेगा. लेकिन इसका शुभ—अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. (Photo Credit- AI)