फूलों का तारों का

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के खूबसूरत रिश्ते, प्यार, नोकझोंक और बचपन की यादों से जुड़ा एक खास दिन माना जाता है. इस बार ये त्योहार आज के दिन यानि 28 अगस्त 2026 को मना रहे हैं. इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वादा करते हुए उसे गिफ्ट को देता है. ये दिन बेहद ही खास होता है. परिवार के सभी लोग एक साथ होकर दिन को और भी ज्यादा खास बना देते हैं. अगर आप दिन को यादगार बनाना चाहते हैं, तो आप राखी बांधते समय बैकग्राउंड में कुछ ऐसे बॉलीवुड गाने 'फूलों का तारों का' ये वाला गाना लगा सकते हैं. इस गाने की सबसे खास बात इसकी भावनात्मक धुन और भाई-बहन के प्रति प्यार से बोल इसमें दिए गए हैं.