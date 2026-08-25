रक्षाबंधन 2026 कब है?

सावन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह पर्व 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा. रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार भाई को राखी बांधने से पहले एक खास तरीके से रक्षासूत्र बांधने की परंपरा भी बताई गई है? कई धार्मिक परंपराओं में रक्षाबंधन के दिन पूजा-पाठ और रक्षासूत्र धारण करने से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं. (Photo Credit- AI)