बॉलीवुड के भाई-बहन

भाई-बहन का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है, थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा. हमारी हिंदी फिल्मों में तो हमने प्यार और त्याग की ढेरों कहानियां देखी हैं, लेकिन ग्लैमर की इस चमचमाती दुनिया के पीछे सितारों की भी अपनी एक बिल्कुल आम सी फैमिली लाइफ होती है. बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जो कैमरे के पीछे एक-दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं. आइए रक्षाबंधन के इस खास मौके पर नज़र डालते हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही मशहूर भाई-बहन की जोड़ियों पर, जो हर मोड़ पर एक-दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े नज़र आते हैं.