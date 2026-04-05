रणबीर कपूर की 'रामायण' पर रिएक्शन

Ranbir Kapoor Ramayana AI images: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटिड फिल्म रामायण का टीजर हनुमान जयंती के अवसर पर रिलीज़ किया गया, जिसे लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली. कुछ लोगों को भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर बहुत पसंद आए, वहीं कुछ ने इसकी आलोचना की. यूजर्स का कहना है कि वो श्री राम के रोल में बिल्कुल भी नहीं जम रहे हैं. टीज़र में असुर भी कुछ ज्यादा ही मॉर्डन दिखाए गए हैं, न ही फिल्म को नेचुरल जगह पर शूट किया गया है. इसी बीच लोगों को रामानंद सागर की रामायण याद आ रही है, वो AI की मदद से फोटोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. आप भी देखें ये कारनामा.