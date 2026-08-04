1987 में रामानंद सागर की रामायण

रामानंद सागर ने जब 1987 में रामायण में लिखा था या उसका निर्देशन कर रहे थे तो उन्होंने ने भी ये नहीं सोचा था कि ये शो लार्जर दैन लाइफ बन जाएगा. इसके किरदार और इसके कहानी कहने के तरीको को लोग 40 सालों तक याद रखेंगे और ये दुनिया में सबेस अधिर देखा जाने वाला शओ बन जाएगा. ऐसे में आज जब सालों बाद जब बड़े पर्दे पर एक बार फिर से रामायण की कहानी को दिखाया जा रहा है तो फैंस को 80 के दशक की ये रामायण याद आ गई है, ऐसे में एक नजर इस शो से जुड़ी खास बातों पर जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे.