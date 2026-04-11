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पद्म पुराण के अनुसार, रावण वध के बाद श्रीराम लंका क्यों गए थे? जवाब: रावण वध के बाद श्रीराम लंका गए थे ताकि Vibhishana का विधिवत राज्याभिषेक कर सकें और धर्म की स्थापना सुनिश्चित कर सकें. रामायण के रचयिता कौन हैं?जवाब: Valmiki, वो कौन-सी रामायण है, जिसे श्रीराम ने स्वयं सुना था? जवाब: Valmiki Ramayana - जिसे लव-कुश ने श्रीराम को सुनाया था, वह कौन-सा शाप था जिसके कारण रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छू नहीं सकता था?जवाब: Nalakuvara (कुबेर के पुत्र) का शाप, राम से पहले किसने शिव धनुष को उठाने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहा? जवाब: Ravana सहित कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे, जटायु के भाई का नाम क्या था? जवाब: Sampati, वह कौन-सा राक्षस था जिसे राम ने एक ही बाण से मारा, लेकिन वह पहले एक गंधर्व था?जवाब: कबंध, वह कौन-सा स्थान है जहां राम ने समुद्र देव से रास्ता मांगा था? जवाब: Rameswaram, रावण को मारने के लिए राम ने किस देवता की पूजा की थी? जवाब: Goddess Durga, वो कौन-सा अस्त्र था जिससे लक्ष्मण बेहोश हो गए थे? जवाब: Indrajit द्वारा प्रयोग किया गया शक्ति अस्त्र.