नीतेश तिवारी की 'रामायण' के बारे में सबकुछ

Ramayana Teaser: हनुमान जयंती पर Ranbir Kapoor, Nitesh Tiwari की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'Ramayana' का टीज़र ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, इसका एक-एक फ्रेम दिव्य है, A.R रहमान का संगीत मानों किसी और ही दुनिया में ले जाता है. रणबीर कपूर का भगवान राम का किरदार, हर हिस्से में शालीनता और विनम्रता. जैसे ये रोल बस इन्हीं के लिए बना था. नितेश तिवारी की दूर की सोच, वाकई काबिल-ए-तारीफ़ है. साल 2017 में इसे पहली बार अनाउंस किया गया था. फिल्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं, वहीं सीता के रोल में साउथ एक्ट्रेस साईं पल्लवी नज़र आने वाली हैं, रावण का किरदार साउथ स्टार यश निभा रहे हैं. इसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है, इंडिया से पहले इसका टीज़र लॉस एंजिल्स में दिखाया जा चुका है. नमित मल्होत्रा की इस फिल्म पर आम लोगों से लेकर सेलेब्स और मेकर्स की निगाहें टिकी हैं. इसे अब तक की भारत की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है. ये फिल्म हिन्दू महाकाव्य रामायण की सबसे महंगी सिनेमा रूपांतरण है, जिसका कुल बजट अनुमानित 4000 करोड़ बताया जा रहा है. यानी भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट.