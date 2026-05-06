कैसे मिला उन्हें श्राप?

पौराणिक कथा के अनुसार, अपने पूर्व जन्म में काकभुशुण्डि जी अयोध्या में रहने वाले एक ब्राह्मण थे, लेकिन वे स्वभाव से अत्यंत अभिमानी थे. एक बार जब उनके गुरु लोमश ऋषि उन्हें शिव मंदिर में निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे, तब काकभुशुण्डि ने अपने अहंकारवश गुरु का अपमान किया और सगुण राम भक्ति के प्रति अपनी हठ दिखाई. शिष्य की इस धृष्टता और गुरु के प्रति अनादर को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें कौवा बनने का श्राप दे दिया, क्योंकि कौवा पक्षियों में सबसे नीच माना जाता था. हालांकि, जब उनके गुरु ने दयावश क्षमा प्रार्थना की, तो महादेव ने श्राप को वरदान में बदल दिया. उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इसी कौवे के शरीर में उन्हें राम-भक्ति, इच्छा मृत्यु और युगों-युगों तक जीवित रहने का ज्ञान प्राप्त होगा.