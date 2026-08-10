6 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है

नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली से पहले, 6 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर इस भव्य फ़िल्म को दुनिया भर में 59,000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ करने की योजना है. इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज़ होगा. प्राइम फोकस स्टूडियोज़, DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स द्वारा को-प्रोड्यूस की गई इस ज़बरदस्त ड्रामा फ़िल्म को 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनाए जाने की बात कही जा रही है.