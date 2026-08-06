शास्त्रों के अनुसार सीता की सबसे बड़ी सुंदरता क्या थी?
वाल्मीकि रामायण में माता सीता के लिए वैदेही, मैथिली, जनकात्मजा, धर्मपत्नी, यशस्विनी जैसे विशेषण बार-बार मिलते हैं. ये केवल परिचय नहीं हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का सार भी हैं.यही कारण है कि शास्त्रों में सीता की सुंदरता केवल उनके नेत्रों, देहयष्टि या वेशभूषा से नहीं मापी जाती. उनका सबसे बड़ा आभूषण त्याग, धैर्य, मर्यादा, करुणा और अटूट धर्मनिष्ठा है. शायद इसी वजह से हजारों वर्षों बाद भी जनकनंदिनी केवल एक सुंदर रानी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में आदर्श नारीत्व की सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती हैं.