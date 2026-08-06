केश और वेशभूषा... शास्त्र क्या संकेत देते हैं?

वाल्मीकि रामायण में अशोक वाटिका के प्रसंग में सीता शोक और विरह में दिखाई देती हैं. प्राचीन टीकाकारों ने इस अवस्था में 'एकवेणी' अर्थात एक चोटी में बंधे केशों का उल्लेख किया है, जिसे विरह और व्रतशील जीवन का प्रतीक माना गया। वहीं वे राजसी श्रृंगार से दूर, साधारण वेश में रहती हैं. दूसरी ओर, अयोध्या और मिथिला के प्रसंगों में सीता राजकुमारी और रानी हैं, इसलिए उनके उत्तम वस्त्र और आभूषणों का उल्लेख स्वाभाविक रूप से मिलता है. इस तरह शास्त्रों में सीता के दो रूप दिखाई देते हैं—राजसी गरिमा और वनवासी सादगी. ध्यान दें: एकवेणी का उल्लेख प्राचीन रामायण-टीकाओं में मिलता है; इसे सीधे हर वाल्मीकि रामायण संस्करण का समान पाठ नहीं माना जाता.