खूबसूरत कोना
साई पल्लवी के घर का एक खूबसूरत कोना भी है, जहां पर बैठना उनको काफी ज्यादा पसंद आता है और साथ ही साथ वो अपनी तस्वीरें भी यहीं बैठकर क्लिक करती हैं. शांत और सुकून देने वाला है उनके घर का हर कोना-कोना. घर के इंटीरियर में मॉडर्न डिजाइन के साथ-साथ भारतीय टच को भी दिया गया है, जो उसको और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है. बड़े-बड़े कमरे, प्राकृतिक रोशनी, लकड़ी के फर्नीचर और हल्के रंगों का इस्तेमाल घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है. सादगी और लग्जरी का शानदार मेल उनके घर पर आपको देखने के लिए मिलेगा.