साई पल्लवी का घर

साउथ फिल्म की मशहूर अभिनेत्री साई पल्लवी अपनी सादगी भरे अंदाज से लोगों के दिलों में राज करती हैं. आपको बता दें इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में सीता के किरदार को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं, फैंस फिल्म में उनको देखने का काफी इंतजार अब कर रहे हैं. आपको बता दें साई कोयम्बटूर में करोड़ों रुपये की कीमत वाले खूबसूरत घर में अपनी सिंपल लाइफस्टाइल को जीती हैं साई. अक्सर सोशल मीडिया पर घर के साथ ही तस्वीरें पोस्ट करती हैं, जिसको लोगों का खूब प्यार मिलता है. आलीशान घर की तस्वीरें देख आप भी कहेंगे-वाह क्या घर है?