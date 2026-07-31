यश का लग्जरी घर

कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक, यश ने अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के ज़रिए शानदार करियर बनाया है. पूरे भारत में KGF फ़्रैंचाइज़ी के लिए मशहूर यह एक्टर, अभी नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी रामायण अडैप्टेशन में रावण का रोल निभा रहे हैं. जैसे-जैसे इस फ़िल्म को लेकर उत्साह बढ़ रहा है, फ़ैन्स कैमरे से दूर इस सुपरस्टार की ज़िंदगी के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं. ऐसे में आइए एक नजर ड़ालते हैं यश के लग्जरी घर पर जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहते हैं.