मेकर्स ने ठुकरा दिया बड़ी डील का ऑफर

Ranbir Kapoor Ramayana: रणबीर कपूर की रामायण अपने बजट और स्टारकास्ट को लेकर काफी वक्त पहले से सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन टीज़र रिलीज़ ने लोगों के बीच इसका क्रेज़ बढ़ा दिया है. 2 अप्रैल को मेकर्स ने इसका टीज़र रिलीज़ किया, जिसमें रणबीर कपूर, भगवान राम के किरदार में नज़र आए थे. फैंस को अब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स को ओटीटी राइट्स के लिए एक बड़ा ऑफर दिया गया लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया. आखिर मेकर्स का अगला गेम प्लान क्या है आइए समझते हैं.