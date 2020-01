1 / 23

Bhojpuri Actress Rani Chatterjee Photos भोजपुरी सिनेमा जगत Bhojpuri Film की जानी मानी एक्ट्रेस रानी चटर्जी Rani Chatterjee अपनी एक्टिंग और अदाओं के जरिये दर्शकों के दिल में धकधक करती हैं. भोजपुरी में लेडी सिंघम जैसी फिल्म कर चुकीं रानी चटर्जी का असली नाम शेख मिर्ज़ा Real name of Rani Chatterjee is Shaikh Mirza है. रानी ने एक दिन पहले ही खुशखबरी दी कि वह इस साल निकाह करने वाली हैं. वह अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने जा रही हैं. उन्होंने अपने प्यार का खुल्लमखुल्ला इजहार किया है. साथ ही यह भी बताया है कि वह इस साल के अंत में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. रानी ने खुद ही इंटरव्यू में बताया है कि वह दिसंबर महीने में शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. हालांकि वो किस्से शादी करने जा रही है ये साफ नहीं हो पाया है.