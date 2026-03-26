Ranveer Singh Kantara Controversy Chavundi Daiva Kanteshwar Story 8356633
जिसने एक वार में 'कंठेश्वर' जैसे दैत्य का कर दिया अंत! रणवीर सिंह जिसे 'भूत' समझ बैठे, जानिए दक्षिण में उनकी अटूट आस्था
रणवीर सिंह इस समय अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता का आनंद ले रहे हैं, लेकिन यह विवाद 'कांतारा' की ये जुड़ा है जो उन्हें कानूनी चक्करों में ले आया है. रणवीर सिंह इन दिनों एक बड़े विवाद में हैं विवाद के चलते अब उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं साथ ही लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए जनता से माफियां भी माननी पड़ रही हैं. इतना ही नहीं जिस देवी की उन्होंने नकल की उनके मंदिर में माथा टेकने भी जाना पड़ रहा है.आखिर कौन है वो देवी और दक्षिण भारत में क्या है उनकी मान्यता?