श्रद्धा बनाम मनोरंजन की सीमा

ये विवाद हमें सिखाता है कि सिनेमा की चमक-धमक में हमें प्राचीन परंपराओं की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए. जिसे रणवीर सिंह ने अनजाने में 'भूत' कहा, वह करोड़ों लोगों की न्याय की अदालत है. दक्षिण भारत में दैव की आज्ञा का उल्लंघन आज भी विनाशकारी माना जाता है. डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. (Ai Generated Image)