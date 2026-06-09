सोनम कपूर और रणवीर सिंह के रिश्ते का सच

फिल्म इंडस्ट्री में रिश्तों की कहानियां अक्सर फिल्मों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं. कई बार ऐसे इनके आपस में ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें फैंस भी नहीं जानते. ऐसा ही एक दिलचस्प रिश्ता है रणवीर सिंह और सोनम कपूर के बीच. बहुत कम लोग जानते हैं फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी कभी नहीं बन पाई, क्योंकि ये सिर्फ को-स्टार नहीं हैं, बल्कि दूर के रिश्ते में कज़िन भी लगते हैं. जब फैंस के सामने इस बात का खुलासा हुआ तो लोग हैरान रह गए थे. 9 जून के सोनम के बर्थडे पर जानते हैं आखिर ये रिश्ता कैसे जुड़ा है.