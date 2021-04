1 / 7

Rashami Desai Photoshoot in Transparent Top and Shots बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद रश्मि देसाई सुर्खियों में बनी हुई हैं. वे लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं. हाल ही में रश्मि ने ब्लैक कलर के ट्रांसपेरेंट टॉप और शॉट्स में फोटोशूट कराया है जिसमें उनकी अदाएं देखने वाली हैं. इन फोटोज़ में टीवी एक्ट्रेस का बिंदास अंदाज देखने वाला है. फैंस भी तारीफ़ करते थक नहीं रहे हैं. न्यूड मेकअप तो फैंस के दिलों पर और जुल्म ढा रहा है. बता दें रश्मि की निजी जिंदगी में काफी उतारचढ़ाव रहे. जिससे प्यार करके शादी की उससे तलाक हो गया. नंदीश संधू Nandish Sandhu से तलाक के बाद रश्मि ने खुलकर इस बारे में बात की है. हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि उस दौरान वो कितने तनाव से गुज़र रही थीं. जब तलाक होता है तो ये दोनों का फैसला होता है. लेकिन शक सिर्फ महिलाओं पर किया जाता है. जरूर इसकी कोई गलती होगी. समाज आपको कपल के तौर पर जज नहीं करता है. उस वक्त मैं डिप्रेशन में चली गई थी. ये तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी थी जिससे मुझे इस बुरे वक्त से उबरने में मदद मिली. देखिए Rashami Desai Photoshoot in black Transparent Top and Shots