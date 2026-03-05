Rashmika Mandanna Red Saree 4000 History 3 Heades Bird Design Reception Queue From 4 Am Viral Saree 8331498
Rashmika-Vijay Deverakonda Reception: 4000 साल पुराना डिजाइन, 2 सिर वाला पक्षी और 4 बजे से लाइन… ऐसी है रश्मिका की वायरल साड़ी
Rashmika-Vijay Deverakonda Wedding Reception: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई है. 4 मार्च को हैदराबाद में अपनी शादी का रिसेप्शन रखा जिसमें कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं. जहां सबकी निगाहें एक्ट्रेस की लाल रंग की साड़ी पर टिकी हुई थीं. आइए जानते हैं इसमें ऐसा क्या खास था?