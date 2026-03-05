क्या है साड़ी पर छपे पक्षी का नाम

​मैसूर सिल्क साड़ी पर नजर आने वाले पक्षी का नाम गंडभेरुंड है. इस पक्षी के दो सिर होते हैं और मुंह में हाथी नज़र आते हैं, दरअसल, इसे विष्णु भगवान का रूप माना जाता है. इसे 4 हजार साल पुराना बताया जाता है. ये शक्ति और ताकत का प्रतीक है. ऐसा भी कहा जाता है कि ये हमें बुरी नज़र से बचाता है. इसी वजह से अधिकतर दुल्हनें इसे अपनी शादी में पहनना पसंद करती हैं.