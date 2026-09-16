Edited by: Shilpi Singh | Updated: Sep 16, 2026, 9:23 AM
Ravindra Jain
'राम सिया राम, सिया राम जय जय राम'. इसकी हल्की सी झलक रामायण के जय जय राम गाने में भी सुनने को मिली. जैसे आजकल हनुमान अंश के नेत्रहीन सिंगर काफी चर्चा में हैं. ऐसे ही एक सुपरस्टार सिंगर-कंपोजर-लिरिसिस्ट हुए जिन्होंने हिंदी सिनेमा को 'राम सिया राम' जैसा सुपरहिट और भक्तिमय गाना दिया.
रवींद्र जैन के संगीत की खासियत थी उसका सादापन, भावनाओं की गहराई और सुनने वालों के दिलों को छू लेने की क्षमता, वे ऐसी धुनें बनाने में माहिर थे जिनमें पारंपरिक भारतीय संगीत और आधुनिक सोच का बेहतरीन मेल होता था. जिससे एक अनोखी और यादगार धुन बनती थी
जैन का करियर 1970 और 1980 के दशक में खूब फला-फूला, ह वो दौर था जब उन्होंने कई जाने-माने फिल्म निर्माताओं और पार्श्व गायकों के साथ काम किया और उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, जिनमें ऐसे यादगार गाने भी शामिल हैं जो चार्ट-टॉप पर पहुंचे और आज भी लोगों को पसंद आते हैं.
इस बीच, उन्होंने कई धार्मिक एल्बम भी बनाए जिन्हें पूरे भारत के मंदिरों में लगातार बजाया जाता था. भाषा उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी; उन्होंने मलयालम और बंगाली समेत कई भाषाओं में गाने बनाए. रामानंद सागर के मशहूर टीवी सीरियल 'रामायण' के लिए उनका संगीत हर मायने में यादगार और शानदार था. इसके अगले भाग 'लव-कुश' का संगीत भी उतना ही बेहतरीन था.
इन्हीं गानों ने उन्हें भारत के आम संगीत प्रेमियों से सीधे तौर पर जोड़ा. पद्म श्री से सम्मानित रवींद्र जैन अपने बेहतरीन संगीत और अनोखे अंदाज़ के लिए हमेशा हमारी यादों में रहेंगे. जैन ने 'सम्पूर्ण रामायण' एल्बम पेश किया, जिसमें कई जाने-माने गायकों की आवाज़ें शामिल है,
रविंद्र जैन साल 1987 में रामानंद सागर की रामायण से जुड़े. उन्होंने तब इस धुन को टीवी के जरिए घर घर में पहुंचाया. तभी इस भक्तिमय गाने को रचने वाले रविंद्र जैन थे जो आंखों से नहीं देख सकते थे. मगर दिल से ऐसे गाने बनाते थे जिनकी कोई टक्कर नहीं होती थी. रविंद्र जैन नेत्रहीन थे लेकिन उनकी ये कमी कभी रचनात्मकता के आड़े नहीं आई.
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