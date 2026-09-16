भक्तिमय गाने को रचने वाले रविंद्र जैन

रविंद्र जैन साल 1987 में रामानंद सागर की रामायण से जुड़े. उन्होंने तब इस धुन को टीवी के जरिए घर घर में पहुंचाया. तभी इस भक्तिमय गाने को रचने वाले रविंद्र जैन थे जो आंखों से नहीं देख सकते थे. मगर दिल से ऐसे गाने बनाते थे जिनकी कोई टक्कर नहीं होती थी. रविंद्र जैन नेत्रहीन थे लेकिन उनकी ये कमी कभी रचनात्मकता के आड़े नहीं आई.