Rbi Upi Payment Rules Discussion Paper Proposes 1 Hour Delay Transaction To Curb Fraud Know Rules Details 8377708
UPI one hour delay payment: डिजिटल पेमेंट फ्रॉड रोकने को RBI का नया एक्शन प्लान तैयार, ट्रांजैक्शन के बाद भी ऐसे मिलेगा पैसा वापस
RBI UPI 1 Hour Delay Rule: RBI का एक घंटे की देरी का प्रपोजल UPI इंस्टेंट पेमेंट इकोसिस्टम को स्लो करना नहीं है, बल्कि सुरक्षित बनाना है. RBI के डिस्कशन पेपर के अनुसार, ये नियम 10,000 रुपये से अधिक के पर्सनल ट्रांसफर को 1 घंटे होल्ड रखना है, जो यूजर को फ्रॉड ट्रांजैक्शन रोकने के लिए एक लास्ट चांस देगा.