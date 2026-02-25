1. बुर्ज खलीफा, संयुक्त अरब अमीरात

यूएई के दुबई शहर में स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब अपने नाम रखे हुए है. इसकी कुल ऊंचाई 828 मीटर है और इसमें 163 मंजिलें हैं. साल 2010 में बनकर तैयार हुई यह इमारत आज भी इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है, जिसे देखने दुनिया भर से लाखों सैलानी हर साल दुबई पहुंचते हैं.