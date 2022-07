1 / 6

Swelling on Body and Face

Swelling on Body and Face क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठने के बाद आपके शरीर के कुछ अंगों में हल्की या भारी सूजन Swelling on Body दिखाई देती है, आम तौर पर इस तरह की चीजों का हम नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करना भारी भी पड़ सकता है. मेडिकल साइंस की मानें तो शरीर के अंगों में आई सूजन किसी बीमारी का संकेत भी हो सकती है. ऐसे में आज आपको उन बीमारियों के बारे में बताते हैं कि चेहरे या शरीर के अंगों में आई सूजन Swelling on Body and Face का क्या मतलब होता है.