Hair Loss

These Foods Can Cause Hair Loss बाल झड़ने या बालों का टूटना Hair Loss Problem अब एक आम समस्या बन चुकी है. आमतौर पर इस समस्या को शुरुआत में अनदेखा किया जाता है. जानकारों का मानना है कि यदि बालों के टूटने की समस्या का निदान Hair Loss Treatment शुरुआती दिनों में ही किया जाए तो इस पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यहां किसी लोशन, तेल या घरेलू नुस्खे की बात हो रही है. जी नहीं, हम आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स Foods That Can Cause Hair Loss के बारे में बताने जा रहे है. आपको सिर्फ इनके सेवन से परहेज करना है. सिर्फ इनको अनदेखा कर देने भर से आपकी जुल्हे लहलहा उठेंगे. अगली स्लाइड में जानें Hair Fall Causing Foods के बारे में.