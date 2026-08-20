इन चीजों की पड़ेगी जरूरत-
आटे वाले मोमोज के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी सामग्री जैसे आटा गूंथने के लिए,गेहूं का आटा – 1 से 1.5 कप, नमक – आधा छोटा चम्मच, तेल – 1 छोटा चम्मच, पानी–लगभग आधा कप. भरावन (स्टफिंग) के लिए, पत्ता गोभी – 1 से 1.5 कप (बारीक कटी हुई), गाजर -(कद्दूकस की हुई या बारीक कटी), प्याज या हरा प्याज – 1 छोटा (बारीक कटा), शिमला मिर्च – आधा (वैकल्पिक, बारीक कटी), अदरक – 1 छोटा टुकड़ा (बारीक कटा या पेस्ट), लहसुन – 2-3 कलियां (बारीक कटी), सोया सॉस – 1 बड़ा चम्मच, सिरका या चिली सॉस – 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर – आधा छोटा चम्मच, नमक – स्वादानुसार, तेल – 1-2 छोटे चम्मच (भूनने के लिए) चाहिए होगा.