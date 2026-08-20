आटा गूंथें-

इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, नमक और तेल डालें, थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए मुलायम आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा न बहुत सख्त हो और न बहुत ढीला हो, रोटी वाले आटे जैसा होना चाहिए. गूंथने के बाद गीले कपड़े से ढककर 20-30 मिनट के लिए रख दें. इससे आटा सॉफ्ट हो जाता है और बेलने में आसानी होती है. अब एक कड़ाही में थोड़ा तेल गरम करें, इसके बाद अदरक और लहसुन डालकर हल्का भूनें. फिर प्याज डालकर थोड़ा सुनहरा होने तक भूनें, अब पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च डालें. तेज आंच पर 2-3 मिनट भूनें ताकि सब्जियां क्रंची रहें, ध्यान रखें कि ज्यादा न पकाएं. अंत में सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च और नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स करें. गैस बंद कर दें और भरावन को ठंडा होने दें.