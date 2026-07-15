लुक-4

अगर आप ऑफिस में पहनने के लिए कुछ खोज रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि कैसे आप क्या पहन सकते हैं, तो आप कंगना के इस साड़ी लुक को ऑफिस में किसी खास फंक्शन में जाने के लिए पहन सकते हैं. ये पहनने के बाद काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा और साथ ही साथ आपकी लोग जमकर तारीफ भी करते नजर आएंगे. कंगना का हर लुक काफी ज्यादा हटके नजर आता है और पहनने के बाद काफी ज्यादा कूल भी नजर आएंगी. एक बार आप इस लुक को कैरी करके देख सकते हैं. इस लुक के साथ में आप छोटी सी पोटली ले सकते हैं.