लुक-1
बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज और फैशन सेंस को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं, लड़कियां तो उनके लुक्स को कॉपी भी करती हैं और साथ ही साथ उनकी जमकर तारीफें भी होती हैं. कंगना अपने यूनिक फैशन, रॉयल अंदाज और एलिगेंट ड्रेसिंग स्टाइल के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है. अगर आप ऑफिस में पहनकर जानें के लिए कुछ खोज रही हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहनें तो आप इस लुक्स को कॉपी कर सकते हैं. ये साड़ी लुक दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है आपको जरूर इसको कॉपी करना चाहिए.