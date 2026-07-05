सोनम कपूर लुक-4

सोनम कपूर का ये वाला लुक सबसे हटके नजर आ रहा है, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है, अगर आप इसको कॉपी करते हैं, तो हर जगह आपकी वाह-वाही होगी. इसमें सोनम ने सैटिन सिल्क साड़ी को पहना हुआ है, जोऑफ-शोल्डर ड्रेप से स्टाइल किया हुआ है, ये दिखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है अगर आप भी सोनम के इस लुक को कॉपी करती हैं, तो हर कोई आपकी जमकर तारीफ भी करेगा और आपकी कॉपी भी करेगा. हर किसी की नजरें आप पर ही टिकी रह जाएगी. कमर के नीचे गांठ बांधकर गाउन जैसा लुक दिया है. कॉलर वाला ब्लाउज पहना हुआ है.