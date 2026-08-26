अपनी आदतों से रिश्ता खराब कर लेते हैं ये लोग

प्यार का रिश्ता तभी खूबसूरत बनता है जब उसमें भरोसा, समझदारी और एक-दूसरे के प्रति सम्मान हो. लेकिन कुछ राशियों के लोग अपने स्वभाव की वजह से ही रिश्ते में खटास पैदा कर लेते हैं. ज्योतिष में माना जाता है कि हर राशि के जातकों का स्वभाव अलग होता है. कुछ लोग बेहद शांत और समझदार होते हैं, तो कुछ के व्यवहार में गुस्सा, शक, मूडी स्वभाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीदें या कंट्रोल करने की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है. इसी वजह से कुछ राशियों को रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है. हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि इन राशियों के सभी व्यक्ति Toxic होते हैं. क्योंकि किसी भी इंसान का व्यवहार उसकी पूरी जन्मकुंडली, परवरिश और व्यक्तिगत स्वभाव पर भी निर्भर करता है. (Photo Credit- AI)