1. फोन और सोशल मीडिया को लेकर बहुत सीक्रेटिव होना-

आजकल ये परेशानी कई रिश्तों में देखी जाती है कि पार्टनर हमेशा फोन को छुपाते हैं या पासवर्ड जल्दी नहीं बताते हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया को लेकर भी बहुत सीक्रेटिव होते हैं. अगर आपका पार्टनर भी ऐसा करता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, अगर वो आपके देखते ही स्क्रीन तुरंत बंद कर देता है, मैसेज या कॉल आने पर घबराता है या ऑफिस का काम है कहकर बाहर चला जाता है, आपकी फोटो या स्टेटस कभी पब्लिक नहीं करता तो इसका मतबल है कि शायद वो रिश्ते को छिपाने की कोशिश कर रहा है और किसी और रिलेशनशिप में हो सकता है. ( PHOTO CREDIT-pixabay)