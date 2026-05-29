1/6 ये लक्षण बताते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए सीरियस नहीं है- किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी को होती है, हालांकि आज के समय में रिश्तों में सच्चाई ढूंढ़ना उनता ही मुश्किल है, जितना भगवान को ढूंढ़ना. आजकल कई लोग सिर्फ टाइमपास के लिए रिलेशनशिप में रहते हैं. वो पूरी तरह से कमिटेड नहीं होते और धीरे-धीरे पार्टनर को धोका देकर किसी और के साथ जुड़ जाते हैं. ऐसे में कुछ बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, जिससे पचा चलता है कि आपका पार्टनर आपके लिए सीरियस नहीं है. (PHOTO CREDIT- Relationship Experts)